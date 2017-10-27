Санкт-Петербург, 27 октября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. «Дни длинных ковшей» прошли недавно в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. На этот раз экскаватор «пришел» за небольшим торговым комплексом «Витебский» у одноименного вокзала и находившимся рядом кафе «Ротонда». Торговые объекты снесли до основания, а затем выкорчевали и фундамент.

Снос торговых павильонов в Петербурге

Тем временем в городе не утихают страсти вокруг «антитеррористического» проекта постановления Смольного, которым от станций метро на расстояние 100 метров изгоняется практически вся торговля.

Речь идет о проекте изменений, который внес комитет имущественных отношений (КИО) в постановление правительства Санкт-Петербурга от 2012 года. Говорится там о схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Согласно инициативе КИО, предполагается ввести запрет на размещение НТО на расстоянии менее 100 метров от наземных вестибюлей станций метрополитена.

«Запрет согласно Проекту распространяется на любые виды НТО, включая НТО по реализации театральных билетов, билетов на городской пассажирский транспорт, оказанию информационных услуг, а также по реализации цветочной и печатной продукции», — говорилось в сообщении на сайте КИО.

В настоящее время минимальное расстояние торговых точек от метро составляет 50 метров. При этом, исключение сделано как раз для торговли билетами, цветами, газетами и журналами (включая «сопутствующие товары»).

Как рассказала ИА REGNUM Янина Гришина, председатель РОО «Содействие малому бизнесу», по ее данным, изначально речь шла вообще о 200 метрах (с подачи комитета по вопросам законности и правопорядка), но, по заверениям чиновников КИО, «удалось сократить» запретную зону до 100 метров.

Появившись в конце сентября, этот документ вызвал бурное возмущение в среде предпринимателей, оценивших степень возможных потерь — материальных и нематериальных. Раскритиковали инициативу КИО издатели и распространители печатной продукции, представители прессы.

Некоторое время назад Георгий Полтавченко дал поручение имущественному блоку Смольного внести изменение в текст документа, с тем, чтобы требования, выдвинутые в нем, не касались НТО, торгующих газетно-журнальной продукцией, а также билетно-театральных касс и цветочной торговли (то есть, приблизить по условиям к нынешнему положению дел).

В интервью «Российской газете» 23 октября губернатор подтвердил, что для трех видов НТО будет сделано исключение. «Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», — сказал Полтавченко.

Алексей Третьяков, председатель Совета ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка, рассчитывает, что постановление в таком виде, как оно есть сейчас, вряд ли будет подписано и реализовано в жизнь. Слишком уж много людей, которых все это коснется. Исходя из того, что каждая торговая точка обеспечивает минимум полноценных 5 рабочих мест, ликвидация большого количества таких точек затронет жизнь многих тысяч петербуржцев. В период предвыборной кампании власть вряд ли пойдет на такие риски. К тому же, напоминает эксперт, «телефонные террористы ни разу не «минировали» объекты такого рода.

По некоторым подсчетам, пострадать от реализации инициативы КИО может не менее 1300 объектов. По официальным данным — около 300 (имеющих действующий договор аренды и находящихся в 100-метровой зоне).

Кстати, если верить КИО, «вступление в силу предусмотренных Проектом изменений не повлечет досрочное расторжение действующих договоров в отношении НТО, расположенных вблизи наземных вестибюлей станций метрополитена и попадающих в 100-метровую зону». То есть, удалять торговцев от метро планируется только по истечении срока договоров.

Эксперты считают иначе, называя такой подход стандартным цинизмом.

«Мы не будем подавать иски в суд, но используем другие возможности». Всё равно расстреляем, но по другой статье. И еще: вся борьба с мелкорозничной торговлей имеет под собой по сути, одну цель. У нас есть крупные торговые сети, в них вложено очень много. И далее, как по басне Крылова: «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать», — поясняет Третьяков.

Проект постановления по «стометровке» пока не утвержден. «Демонтаж объектов в рамках проекта на сегодня не производится», — сообщила пресс-секретарь комитета Оксана Шульга. Она также добавила, что снос павильонов в городе может осуществляться по различным основаниям, в том числе по воле самого собственника НТО, поэтому надо «смотреть конкретную ситуацию». И уточнила, что за демонтаж торговых объектов сейчас отвечает подведомственный КИО «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Оперативный комментарий в этом ведомстве ИА REGNUM не представили, ссылаясь на отсутствие пресс-службы. Зато, на ленте новостей Центра — целый ряд сообщений по поводу «освобождений земельного участка от нестационарного торгового объекта» в разных районах города. Во всех случаях формулировка одна — «торговый павильон был расположен на земельном участке без правовых оснований, договор аренды с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга расторгнут».

Напомним, что массовая зачистка уличной торговли в Петербурге произошла еще при Валентине Матвиенко. Именно тогда, в 2004—2005 годах, тысячи торговых точек убрали из остановочных павильонов, а также в радиусе 50 метров от станций метро.

Ровно год назад, в середине октября 2016 года, Сенная площадь была освобождена от НТО, официально признанных нелегальными. По некоторым данным, снесено было около 60 киосков и павильонов. Губернатор Георгий Полтавченко тогда говорил о намерении снести все незаконные торговые точки в городе, а также превратить Сенную площадь в открытое общественное пространство — с выставками и концертами духовых оркестров.

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Возмущенное очередным «закручиванием гаек» — на этот раз, под предлогом «антитеррора», — предпринимательское сообщество Петербурга намерено в скором времени выйти на митинг.

«Проект постановления — лишь один из пунктов наших требований, по результатам работы КИО, деятельность которого направлена на уничтожение малого бизнеса. КИО расторгает договора, игнорируя согласования, которые были получены еще в период существования своего предшественника — КУГИ, делая виноватыми предпринимателей. Я всегда за мирное урегулирование вопросов, но по другому же не пробить, нас не слышат», — пояснила Янина Гришина.

По данным ИА REGNUM, митинг согласован на 31 октября, место проведения — площадь у Финляндского вокзала.