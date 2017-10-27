Ярославль, 27 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Отношения подразделений «Газпрома» и правительства Ярославской области развиваются конструктивно, а информация о возможном срыве договоренностей по погашению долгов за газ — «ерунда». Об этом 27 октября на пресс-конференции рассказал бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков.

Сергей Скорняков (слева) и Павел Яблонский (справа)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября Сергей Скорняков оставил свой пост и был назначен руководителем ООО «Газпром межрегионгаз Север». Скорняков заявил, что смена места работы не связана с публикацией письма губернатору области Дмитрию Миронову, в котором предприятие выражало обеспокоенность возможным невыполнением договоренностей о погашении долгов за газ.

«Некое письмо, которое посредством хакерской атаки попало к вам, и вы его распространили, такие письма мы пишем, в том числе и Дмитрию Юрьевичу, в месяц не одно. Заострять внимание на этой текущей ситуации просто смешно. Это рабочий момент. На самом деле, есть небольшое отставание администрации на данный момент, думаю, они ее ликвидирует, так как Дмитрий Юрьевич и его команда работают очень четко и слаженно. В целом оплата идет нормально, на данный момент 106%, то есть 100% текущая оплата и 6% погашение просрочки… Говорить, что сорваны договоренности с Газпромом — это ерунда», — сказал Сергей Скорняков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор области Дмитрий Миронов подписали соглашение о 5-летней реструктуризации долгов за газ, по которому область обязалась обеспечить полную оплату текущего потребления газа и погашение старых долгов по 20% в год.

Смену места работы Сергей Скорняков связал, напротив, с решением проблем Ярославской области по газовым долгам, которые накопились в прошлые годы. Помимо соглашения с руководством региона о погашении долга в течение 5 лет было подписано соглашение с крупнейшим должником — ПАО «ТГК-2». После этих соглашений Сергей Скорняков, по его словам, попал в кадровый резерв «Газпром межрегионгаза», и, когда пришло время, был назначен на новое место работы.

В рамках «перезагрузки» отношений с Газпромом в Ярославской области была принята и новая инвестиционная программа. Она включает в себя как газификацию ряда населенных пунктов, так и социальный блок. Бывший руководитель ярославской дочки Газпрома не видит причин к ее невыполнению.

«Что касается инвестпрограммы, она тоже идет по графику. Бывают некоторые отставания, бывают забегания вперед, в целом она соблюдается. Где-то вмешались конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Программа пятилетняя и в целом она будет реализована», — сказал Сергей Скорняков.

Одним из инструментов погашения долгов за газ власти Ярославской области называли внедрение единого информационного расчетного центра — «ЯрОблЕИРЦ», посредством которого планировалось контролировать денежные потоки в коммунальной сфере, не допуская неплатежей. В Газпроме идею приветствуют, однако сами пользоваться услугами «ЯрОблЕИРЦ» пока не спешат. По словам нового директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павла Яблонского, предложения от «ЯрОблЕИРЦ» о сотрудничестве к ним не поступало, а значит, газ жители региона будут в ближайшее время оплачивать по отдельной квитанции.

«Мы последние лет пять особенно активно переводим жителей на прямые отношения с нами. Нам интереснее и нам выгоднее пока выставлять прямые квитанции жителям и напрямую получать денежные средства на наш расчетный счет. Мы поддерживаем эту идею (создания единого расчетного центра — ИА REGNUM ) и надеемся, что она разовьется дальше — чтобы все-таки платежи на «ЯрОблЕИРЦ» расщеплялись по поставщикам услуг. Для этого «ЯрОблЕИРЦ» и было задумано, и мы надеемся, что к этому мы придем», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский.

Также в компании рассказали о перспективах строительства завода сжиженного природного газа в Большом селе. В настоящее время идет поиск инвестора строительства и, что не менее важно, поиск рынка сбыта. Речь идет о переоборудовании старых котельных, работающих на угле и дровах на сжиженный природный газ. После этого и можно будет говорить о начале строительства.