Варшава, 3 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В Варшаве 2 ноября стартовал XI Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей». На смотре покажут как дебюты молодых режиссеров, так и работы, получившие награды на российских и международных кинофестивалях.

Афиша XI Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей»

Конкурсная программа мероприятия делится на две части: художественное и документальное кино. В конкурсе художественных фильмов примет участие новый фильм Бориса Хлебникова«Аритмия», рассказывающий об обыденной жизни молодой семейной пары врачей.

Картина «Вся наша надежда» Карена Геворкяна, которую он снял спустя 27 лет перерыва, также участвует в конкурсе. Фильм повествует о судьбе семьи шахтера, которая после аварии на шахте решает покинуть город и переехать в российскую глубинку.

«В основе этой истории лежит некая драма местности. Жили люди, жили достойно, а затем оказались вне жизни», — говорит Геворкян.

Цитата из к/ф «Его дочь». Реж. Татьяна Эверстова. 2016. Россия Дед и внучка

Еще один конкурсный фильм — дебютная полнометражная работа Татьяны Эверстовой «Его дочь», которая выиграла Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». Эверестова получила образование экономиста и режиссерское мастерство развивала самостоятельно. В своем дебютном фильме она показала мир глазами девочки Тани и передала особое восприятие жизни ребенком.

В секции «Калейдоскоп нового кино» покажут драму Анны Матисон «После тебя». Фильм рассказывает о знаменитом артисте балета Алексее Темникове, получившем серьезную травму, которая прервала его карьеру. Спустя 20 лет контузия позвоночника начинает прогрессировать и может приковать бывшего танцора в инвалидной коляске. Чтобы оставить после себя какой-то след, Темников решает вернуться на большую сцену.

Цитата из к/ф «Аритмия». Реж. Борис Хлебников. 2017. Россия Мысли

Новым форматом для фестиваля станет ретроспектива российских режиссеров. В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Андрея Кончаловского, поэтому вниманию зрителей представят его творчество.

В рамках сотрудничества с фестивалем российского кино в Выборге в программу мероприятия войдет секция «Окно в Европу: программа копродукций». В частности, в неё войдет фильм Татьяны Чистовой «Убеждения». Российско-польская документальная картина представит сцены из заседаний призывных комиссий, в ходе которых четыре новобранца пытаются избежать военной службы.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». Реж. Андрей Звягинцев. 2017. Россия Мать и сын

В секцию «The best of Sputnik» войдут лучшие фильмы предыдущих выпусков фестиваля. Среди них — «Страна ОЗ» Василия Сигарева, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Зоология» Ивана Твердовского и другие.

Детям и юным зрителям «Малый Спутник» представит репертуар в трех возрастных группах: мультфильмы для самых маленьких, большое кино для маленьких и фильмы для молодежи. Для детской аудитории также будут организованы игры, обучающие мастер-классы, спектакли и литературные чтения.

Постер фильма Эдуарда Парри «Жили-были»

Помимо показов, в программу фестиваля войдут концерты группы «Мы» и ди-джея Константина Усенко, выставка художника Алексея Андреева «Отдельная реальность», многочисленные спектакли и мастер-классы.

Фестиваль «Спутник над Польшей» проходит ежегодно в конце осени в Варшаве. В течение следующих нескольких месяцев лучшие фильмы показывают в 50 городах Польши. Целью фестиваля является популяризация российской культуры в Польше и укрепление культурных связей между двумя странами. Фестиваль проходит при поддержке Польского института киноискусства и Министерства культуры РФ.