Красноярск, 27 октября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Сергей Ерёмин, вступивший 26 октября 2017 года в должность мэра Красноярска, рассказал о своих первых шагах на новом посту.

Александр Паниотов, krskstate.ru Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин (слева) и врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, сегодня, 27 октября, Ерёмин провёл первое совещание с руководителями департаментов, отраслевых управлений, администраций районов.

«Мы должны завершить все начатые проекты и уже в ноябре приступить к программным мероприятиям на 2018 год. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Викторович Усс обозначил достаточно жёсткие сроки выполнения работ по созданию нового облика Красноярска — 10 месяцев. Особое внимание — проектам благоустройства городских территорий, системе содержания автомобильных дорог и общественных пространств, предстоящим ремонтным работам», — сказал градоначальник.

По его словам, муниципалитет должен «внедрять новые управленческие решения, в которых ключевым звеном будут районные администрации». Ерёмин подчеркнул, что «каждый метр городской территории будет закреплён за конкретным человеком».

Глава города акцентировал внимание на том, что необходимо буквально «совершить подвиг» по формированию нового облика Красноярска.

«Срок на совершение подвига — 10 месяцев, за это время нужно серьёзно повысить качество обслуживания нашего городского пространства», — резюмировал мэр.

По мнению политического аналитика Александра Чернявского, для успешного выполнения поставленных задач необходимо мобилизовать все ресурсы, в том числе краевые.

«Важно, что городу отступать уже некуда. В марте 2019 года в Красноярске состоится Универсиада, региону нельзя ударить в грязь лицом. Поэтому будут мобилизованы все ресурсы Красноярья для успешного решения этой задачи. Также стоит отметить, что в сентябре 2018 года совмещаются выборы в горсовет Красноярска и выборы губернатора. Таким образом, совпало очень много факторов, которые должны привести если не к полному успеху, то к частичному точно», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Что касается Сергея Ерёмина, сейчас, по мнению эксперта, ему «важно быстро сформировать дееспособную команду»:

«В ближайшие недели он именно этим и будет заниматься. Например, уже пригласил Владислава Логинова(руководитель Советского района Красноярска — прим. ИА REGNUM ) на должность своего первого заместителя. Ряд экспертов считают его довольно эффективным управленцем».

«Если мы посмотрим на биографию Сергея Ерёмина, то увидим, что он стал хорошим специалистом в дорожном строительстве и транспорте. Это, безусловно, ключевые отрасли для Красноярска, от которых во многом зависит нормальная жизнь мегаполиса. Биография Ерёмина — свидетельство в пользу того, что он способен справляться со сложными задачами», — подчеркнул Чернявский.

Стоит также отметить, что теперь уже бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов пропал из информационного пространства Красноярского края. Александр Чернявский предположил, что Акбулатову в будущем могут предложить какую-либо должность, связанную с федеральными органами власти.

«У экс-мэра сложились очень неплохие отношения с администрацией президента», — сказал собеседник ИА REGNUM.

А его пропажа из информационного пространства Красноярска, по мнению аналитика, была ожидаемой. Экс-мэр взял отпуск и, по имеющейся информации, уехал в Москву.

«Хорошо уже, что хотя бы в его спину «булыжники» больше не летят. Так как, по моему мнению, в последнее время проводилась достаточно серьезная кампания по его дискредитации. И Акбулатов заслужил право на покой после всех этих бурных событий осени», — резюмировал эксперт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты городского совета Красноярска 24 октября выбрали нового мэра (всенародные выборы градоначальника в столице края отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал 41-летний министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин. Он сменил на посту градоначальника Эдхама Акбулатова, выигравшего всенародные выборы мэра в 2012 году.

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Акбулатов ранее заявлял, что намерен побороться за кресло мэра. Однако 18 октября стало известно, что он отказался от борьбы и взял самоотвод.

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Справка: Сергей Ерёмин родился 14 мая 1976 в городе Красноярске. Окончил в 1998 году Красноярский государственный технический университет («организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»), в 2005 году — Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Служил в органах внутренних дел Красноярского края. С августа по ноябрь 2010 года был помощником министра транспорта. В ноябре 2010 года стал заместителем министра транспорта Красноярского края. С мая 2012 года — министр транспорта Красноярского края.