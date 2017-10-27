Ярославль, 27 октября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В Ярославле поймали гражданина, который выдавал себя за муниципальную организацию по замете счетчиков учета воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com Житель Ярославля менял счетчики от имени ЯрГСС

По городу стали распространяться объявления, где говорилось, что жители Ярославля обязаны поменять счетчиков воды и делает это некая ЯрГСС.

«В данном случае признаки нарушения выразились в создании автором сообщения обязательности обращения за получением данных услуг и именно в эту организацию: использован официально-деловой стиль письма, приведены нормы законов, упомянуто о введении штрафных санкций в случае отказа обращения в организацию, использовано наименование организации, вызывающее ассоциацию с муниципальной службой» — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Антиномонопольная служба проверила эту информацию и выяснила, что на территории области компании с таким названием не зарегистрировано, а рекламодателем является физическое лицо.

Сотрудники антимонопольного органа установили наличие признаков нарушения Закона о рекламе.

Сейчас обстоятельства дела изучаются и если находчивый гражданин будет признан виновным, то ему грозит штраф — до 2.5 тысяч рублей