Воронеж, 27 октября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В Воронеже мэрия объявила аукцион на выполнение работ по благоустройству Советской площади в центре города — в рамках второго этапа реконструкции. Стоимость работ в мэрии оценили в 102 млн 675 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на конкурсную документацию.

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкция Советской площади началась в июне

Работы включают в себя переустройство фонтана на Советской площади, а также благоустройство прилегающей территории. Подрядчику предстоит укрепить подпорные стены сооружения, проложить инженерные сети, смонтировать систему видеонаблюдения, установить скамейки и урны, обустроить дорожки. Согласно графику, завершить все работы необходимо до конца августа 2018 года. Торги назначены на 17 ноября.

Работы по реконструкции Советской площади в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» начались в июне этого года, буквально сразу после завершения Платоновского фестиваля. Благоустройство планируется провести на площади в 3,5 га. Центром площади останется фонтанный комплекс — два современных «сухих фонтана» по замыслу архитекторов станут сердцем территории. Особенность их в том, что водная чаша расположена ниже уровня земли, форсунки вмонтированы в мощение. Горожане смогут проходить через фонтан, между струями, что особенно любят дети. Здесь же обустроят водный экран для проецирования видеоизображений и лазерного шоу. В зимнее время на площадке фонтана планируется размещать каток. Сам силуэт площади, архитектурную композицию обещают сохранить. Концепцией предусмотрено и активное озеленение территории. Общая стоимость реконструкции составляет около 230 млн рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Губернатор поручил завершить благоустройство к маю 2018 года, но сроки, судя по всему, затянутся

Между тем, в сентябре этого года, во время посещения Советской площади, губернатор Алексей Гордеев поручил завершить все работы по благоустройству к 1 мая. Кстати, именно на Советской площади в июне проходит и значительная часть мероприятий Платоновского фестиваля, в том числе Книжная ярмарка.

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В числе основных причин, по которым сроки могут затянуться, тогда называлась необходимость проведения археологических работ. Дело в том, что ранее эксперты предположили, что на этом месте могли жить люди еще в I тыс. до н. э., то есть во времена, относящиеся к скифо-сарматской эпохе. Однако работы по благоустройству стартовали еще до проведения археологических раскопок, что вызвало большой скандал. Позже раскопки все же начали. Среди находок — монеты, предметы обихода из стекла и глины, предположительно относящиеся к середине XIX века. Также был найден фундамент сооружения, в кладке которого была заложена монета, датированная 1850 годом. Основной объем археологических находок прогнозируется именно на втором этапе реконструкции, в зоне Покровского собора.

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