Астана, 27 октября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин заявил, что количество авиапроисшествий в стране в этом году увеличилось в два раза по сравнению с 2016 годом, сообщает 27 октября «КазТАГ».

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По его словам, только за 10 месяцев текущего года количество авиасобытий на воздушном транспорте превысило показатели прошлого года, а случаи падения воздушных судов увеличились почти в два раза.

«Если за весь прошлый год было зарегистрировано пять таких случаев, то в этом году эта цифра достигла девяти», — сказал Лукин на совещании в транспортной прокуратуре по вопросу полетов гражданской авиации.

Он добавил, что за 2017 год в результате авиапроисшествий погибли 11 человек, что является самым высоким показателем смертности за последние пять лет. При этом практически все происшествия произошли с судами легкой и сверхлегкой авиации.

«Имеются вопросы к профессионализму пилотов. По их вине в среднем в год происходит 15% авиасобытий. Мы установили, что на сегодня из более 2 тыс. пилотов только у 1300 имеется допуск к полетам», — резюмировал прокурор.

Напомним, в начале октября в результате крушения самолета Ан-28 возле Алма-Аты погибли пять сотрудников санитарной авиации, направлявшиеся в Чимкент для оказания помощи рожающей пациентке в тяжёлом состоянии.