США держат в заложниках весь мир, Украина жаждет войны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Глупость, да и только: как Вашингтон оболгал отношения Сербии и России;
- Бизнес-мир в заложниках: чем на самом деле являются санкции США;
- Проверка на вшивость: Москва изучает доклад ООН о химических атаках в Сирии;
- Украинские козни: Киев хочет лишить Россию права вето в ООН;
- Сохранить отношения: Госдума может принять заявление по переходу Казахстана на латиницу.