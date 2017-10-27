Москва, 27 октября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Использовать сбор денег для приобретения жилья посредством участия в долевом строительстве нецелесообразно, заявил 26 октября министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи с фракцией КПРФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«По-хорошему, с учётом снижения процентных ставок, возможно, всё-таки нам подумать о целесообразности продолжения сбора денег таким образом (через механизм долевого участия — прим. ИА REGNUM ). Имея в виду, что всё-таки строители должны больше пользоваться заемными средствами при возведении домов», — сказал министр.

По его мнению, правильным и надежным способом является покупка квартир в построенных домах, а не на этапе строительства нулевого цикла, когда существуют риск возникновения неприятных последствий. Силуанов также подчеркнул, что отказ от долевого строительства в России не должен произойти мгновенно, а скорее он «на перспективу».

Сейчас застройщики прибегают к использованию механизма долевого строительства, потому что благодаря использованию средств дольщиков не нужно платить проценты по кредиту.

Однако ввиду снижения процентных ставок ситуация может измениться. Министр уверен, что по мере снижения ставок в экономике «и вопросы снижения издержек строительства будут решаться».

Ранее стало известно, что правительство России запустило механизм отказа от долевого строительства.