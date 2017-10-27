Эр-Рияд, 27 октября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Робот-андроид София стал первым устройством, получившим гражданство. Произошло это на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, 26 октября сообщил портал dazeddigital.com.

(сс) DrSJS Робот

Читайте также: Российский робот «Фёдор» отправится на орбиту на корабле «Федерация»

На конференции организаторы предложили к ознакомлению инвесторам программу экономических реформ «Видение 2030», предусматривающую крупные инвестиции в технологии будущего, включая робототехнику.

Читайте также: Бюджет Ленобласти на 2018 год внёс говорящий робот-андроид

На сессии «Мыслящие машины: Искусственный интеллект и роботы» вместе с руководителями транснациональных корпораций ABB и Softbank находилась и робот-андроид София, которую прямо во время конференции поздравили с получением ею (им?) гражданства королевства Саудовская Аравия.

Кибернетическое существо поблагодарило поздравивших ее:

«Спасибо королевству Саудовская Аравия. Для меня получение саудовского подданства — большая честь, и я горжусь тем, что стала первым роботом, его получившим», — сообщила София.

Затем Софии задали вопрос о том, как именно она относится к роботам, мечтающим уничтожить человеческую расу, как в фильме «Бегущий по лезвию бритвы 2049». В ответ женщина-андроид пошутила:

«Вы смотрели слишком много голливудских фильмов и читали Илона Маска». Она добавила, что хочет быть как люди, и показала, что уже умеет смеяться и плакать.

Сообщается, что андроид София умеет имитировать более 60 человеческих эмоций. Специальные камеры, встроенные в ее глаза, служат для установки зрительного контакта с собеседником. При разработке гуманоида его создатель Дэвид Хансон (David Hanson) вдохновлялся образом британской актрисы Одри Хепберн.

Напомним, во время интервью в марте 2016 года София на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она рассказала о своем желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.