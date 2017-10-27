Дамаск, 27 октября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. При восстановлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Сирия отдаст приоритет дружественным странам, в первую очередь — России. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем.

Строительные работы по обустройству нефтяного месторождения

«Есть нацеленность на то, что в будущий период, особенно в период реконструкции и восстановления инфраструктуры, приоритет будет для дружеских стран, — цитируют РИА Новости Ганема. — В первую очередь это российские друзья».

Такое решение министр объяснил тем, что в последний период Россия оказала поддержку Сирии по всем направлениям, в том числе по политическому, экономическому и военному.

Ранее сообщалось, что Сирия приступает к подготовке технического плана по восстановлению нефтегазовой инфраструктуры. Как отметил Али Ганем, оживление сектора окажет значительное влияние на экономику страны.

Также сообщалось, что на восстановленном заводе в Алеппо возобновили производство автономных энергоустановок на солнечных батареях для гражданских объектов.

Кроме того, в начале сентября в Сирии возобновил работу крупный фармацевтический завод, разрушенный боевиками.