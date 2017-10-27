Россия получит приоритет при восстановлении инфраструктуры ТЭК Сирии
Дамаск, 27 октября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. При восстановлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Сирия отдаст приоритет дружественным странам, в первую очередь — России. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем.
«Есть нацеленность на то, что в будущий период, особенно в период реконструкции и восстановления инфраструктуры, приоритет будет для дружеских стран, — цитируют РИА Новости Ганема. — В первую очередь это российские друзья».
Такое решение министр объяснил тем, что в последний период Россия оказала поддержку Сирии по всем направлениям, в том числе по политическому, экономическому и военному.
Ранее сообщалось, что Сирия приступает к подготовке технического плана по восстановлению нефтегазовой инфраструктуры. Как отметил Али Ганем, оживление сектора окажет значительное влияние на экономику страны.
Также сообщалось, что на восстановленном заводе в Алеппо возобновили производство автономных энергоустановок на солнечных батареях для гражданских объектов.
Кроме того, в начале сентября в Сирии возобновил работу крупный фармацевтический завод, разрушенный боевиками.