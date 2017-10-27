Киев, 27 октября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В теле депутата Верховной рады Игоря Мосийчука еще остаются осколочные элементы. Об этом депутат написал 27 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Скриншот страницы YouTobe пользователя На месте покушения

Мосийчук отметил, что его состояние после покушения улучшается. Он также добавил, что 27 октября проходят похороны охранника Руслана, который загородил депутата собственным телом от взрыва.

«Мои помощники там и всем возможным помогают семье погибшего», — сказал депутат.

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Напомним, Игорь Мосийчук получил тяжелые ранения в результате взрыва, который произошел вечером 25 октября в Киеве у здания телеканала «Эспрессо». От взрыва погибли два человека, еще четверо, помимо депутата, получили повреждения.

Самодельная взрывчатка была заложена в мопед. Мосийчука прооперировали врачи, его состояние оценивается как тяжелое.

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По данным следствия, рассматриваются несколько версий произошедшего. Первая — покушение на жизнь депутата «российскими спецслужбами». Вторая — покушение из-за общественной деятельности Мосийчука.

Третья — попытка свести с депутатом личные счеты. Однако, помимо перечисленных версий, у следствия есть еще очень много вариантов причины взрыва: покушение на журналистов канала «Эспрессо», попытка устранить политолога Виталия Бала и другие.