Вашингтон, 27 октября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Утверждая новые санкции, США «держат в заложниках» бизнес-компании со всего мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Американцы ведут к тому, чтобы «держать в заложниках» бизнес-компании, другие структуры со всех уголков мира для того, чтобы усложнить им жизнь», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков отметил, что такое проявление политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывает глубокое отторжение российских властей.

В то же время, по словам замминистра, Россия сможет минимизировать последствия от американских санкций. Он заявил, что «на США свет клином не сошелся» и что российское правительство продолжит собственное развитие во взаимодействии с партнерами по всему миру.

«Мы найдём методики и противоядия, которые позволят минимизировать издержки от этого курса», — заключил Рябков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список лиц и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции за связи с российской разведкой. В ближайшее время его передадут в Конгресс США. Когда список будет опубликован — пока не сообщается.

По данным издания The New York Times, в список вошли ФСБ РФ, СВР РФ, ГРУ РФ, концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт».