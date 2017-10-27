Барнаул, 27 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Рынок молока Алтайского края попал под пристальное внимание Роспотребнадзора. По результатам проведенных мероприятий за 9 месяцев 2017 года забраковано и изъято из оборота более 200 кг некачественной молочной продукции. Общая сумма штрафов, наложенная на ответственных лиц, составила порядка 1 миллиона рублей. Данные об этом приведены на официальном сайте ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский сыр

Также известно, что в отношении одного из предприятий-изготовителей за неоднократные грубые нарушения по выпуску в оборот фальсифицированной молочной продукции Управлением был направлен иск о запрете деятельности по производству сливочного масла. Данный продукт, по оценке специалистов Роспотребнадзора, создавал угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Прекращения его производства удалось добиться только через суд.

Всего с начала года специалистами ведомства было исследовано около 13 тыс. проб молочной продукции, в том числе на соответствие нормативам по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, а также микробиологической загрязненности пищевой продукции. Но не соответствующих требованиям действующего законодательства по микробиологическим показателям выявили только 3,2%, что ниже аналогичного уровня 2017 года на 1,5%. По физико-химическим показателям не соответствовали 0,3% проб, что ниже аналогичного периода прошлого года в 3 раза.

Вместе с тем продукция, контаминированная химическими загрязнителями, патогенной микрофлорой, не выявлена. Также в молочной продукции алтайских производителей не установлено наличие генномодифицированных организмов и антибиотиков.

Тем не менее основными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, по-прежнему остаются отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость находящейся в обращении молочной продукции, нарушение требований к маркировке, нарушение условий хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.

Напомним, на территории Алтайского края расположено более 5 тыс. объектов, осуществляющих оборот молока и молочной продукции, в том числе 63 предприятия, осуществляющих производство молока и молочной продукции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году по фактам выпуска в обращение фальсифицированной молочной продукции было наложено более 5 млн. рублей штрафов. Также по предписаниям Роспотребнадзора приостановлено действие 10 деклараций о соответствии на выпускаемую молочную продукцию. А деятельность одного из предприятий приостановлена судом на срок 30 суток.