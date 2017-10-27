Вашингтон, 27 октября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон ликвидировал ключевой офис в Госдепартаменте, который координирует политику иностранных санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Бывшие дипломаты и источники в конгрессе рассказали изданию Foreign Policy, что Тиллерсон ликвидировал офис Управления по политике в области санкций в рамках своего плана по модернизации (фактически сокращению) Госдепартамента.

Управление по планированию политики, которое ранее не контролировало никакие программы или инициативы в государстве, теперь будет отвечать за работу бывшего Управления по политике в области санкций, пишет Foreign Policy.

В журнале также сообщается о разных реакциях на ликвидацию офиса.

Даниэль Фрид, который ранее выполнял функции координатора политики в области санкций, сказал, например, что «вы не должны это понимать, как отсутствие приверженности (государства) санкциям».

«Не похоже на то, что (администрация) полностью отказывается от санкций», — сказал Фрид в интервью Foreign Policy.

Напомним, офис был создан при бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон для работы с Департаментом казначейства для координации санкций между несколькими подразделениями обоих ведомств.

Бывший представитель Госдепартамента также сказал изданию, что этот шаг сродни тому, если бы государственный департамент заявил: «Мы просто возвращаемся к телефонному режиму, где нет четкой координации».

Напомним также, что это происходит после того, как администрация президента Трампа пропустила ранее согласованный срок введения новых санкций против России — 1 октября.

И после того, как сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин раскритиковали руководство Трампа за отсутствие конкретных действий, заявив, что задержка «ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях».

Сенатор-республиканец Боб Коркер ответил на это, что администрация Трампа работает над санкциями, а соответствующий департамент Сената работает над определением субъектов российской разведки и секторов, которых ожидают санкции.