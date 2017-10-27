Вашингтон, 27 октября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Национальный архив США опубликовал 2 891 ранее засекреченный документ, который связан с убийством 35-ого президента США Джона Кеннеди. Некоторые файлы по указу президента США Дональда Трампа не были опубликованы из-за возможной угрозы безопасности страны, сообщает Reuters.

Джон Кеннеди в автомобиле

Документы опубликованы на официальном сайте агентства. В некоторые из них были внесены правки, «чтобы избежать вреда военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешней политике».

«Идентифицируемый вред настолько серьезен, что он перевешивает общественный интерес к раскрытию», — говорится в пояснении.

Среди рассекреченных документов находится служебная записка офиса ФБР в Новом Орлеане, которая датирована 25 октября 1963 года. В ней говорится, что агент бюро работал с кубинскими источниками для получения информации о «Комитете за честную игру для Кубы». У спецслужб США было предположение, что Освальд являлся членом этой организации.

Кроме того, согласно опубликованным данным, телефоны посольства СССР в Мехико прослушивались спецслужбами США. Один из перехваченных звонков говорит о том, что 28 сентября 1963 года Освальд был в советском посольстве и общался с консулом Валерием Костиковым.

В документах говорится, что Костиков был агентом КГБ и работал в управлении, ответственном за убийства и саботаж. При этом версия, что Освальд мог быть как-то связан с КГБ, согласно документам, была отвергнута.

В конце октября истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Джона Кеннеди. Часть архива была опубликована в июле. Еще несколько тысяч файлов опубликуют до конца апреля 2018 года.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время своей поездки в Даллас. Специальная комиссия пришла к выводу, что убийцей был Ли Харви Освальд, погибший спустя два дня: во время перевода в тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

Что касается встречи с советскими дипломатами, то известно, что в своих мемуарах вице-консул Олег Нечипоренко говорил, что будущий убийца Кеннеди просил выдать ему визу в Советский Союз.

В изданных в 90-е годы мемуарах Нечипоренко писал подробно о беседе с американцем, пришедшим в советское посольство в Мехико. Интереса у КГБ Освальд не вызвал, поскольку такой истероидный тип не был пригоден для агентурной деятельности.