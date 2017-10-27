Ярославль, 27 октября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В Ярославле 21 ноября, в день юбилея туристического маршрута «Золотое кольцо России», откроется штаб-квартира Союза городов Золотого кольца с туристским информационным центром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Штаб-квартира разместится в здании Дома дружбы «Ярославль-Пуатье».

Ольга Рудинская Здание, в котором разместится Штаб-квартира Союза городов Золотого кольца

"21 ноября главы городов Золотого кольца подпишут учредительный договор Союза в штаб-квартире. Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» с 21 ноября станет Центром международного сотрудничества и туризма. Там, помимо Дома дружбы, будет располагаться штаб-квартира Союза городов Золотого кольца, туристский информационный центр и центр деловых встреч для городов-побратимов Ярославля. Сосредоточение в одном здании этих структур позволит более эффективно продвигать туристский потенциал города, повышать имидж Ярославля на российском и международных рынках», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля Ольга Лилеева.

Предложение создать в Ярославле штаб-квартиру Союза городов Золотого кольца высказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в рамках пленарного заседания Международного туристического форума «Visit Russia». Штаб-квартира заменит собой туристический информационный центр, который 8 лет назад был открыт некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо». 20 октября он прекратил свою работу.

«Мы благодарны губернатору Ярославской области за то, что по его инициативе в Ярославле появится штаб-квартира Союза городов Золотого кольца. В свою очередь, мы готовы оказать организационную и методологическую помощь. Туристический информационный центр, созданный и поддерживаемый участниками нашего некоммерческого партнерства, проработал более 8 лет, выполняя важные задачи по продвижению туристического маршрута, информированию путешественников и оказанию им практической помощи в организации отдыха. Теперь эти функции в расширенном формате и более высоком статусе будет выполнять государственный и муниципальный орган», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Николаева.

Период с 20 октября по 21 ноября 2017 года — это переходный период, межсезонье на туристическом рынке. Летний период закончился, а зимний еще не наступил, и поэтому переход пройдет для туристов незаметно. Создание новой структуры по информированию туристов и продвижению города — совместная работа городских и региональных властей.

«Сегодня региональные туристические информационные центры (ТИЦы) и центры развития туризма работают уже более чем в 30 субъектах Федерации. Мы проанализировали лучшие практики реализации подобных проектов в России и на основе этого сформировали концепцию деятельности ярославской структуры, — говорила ранее директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

21 ноября 1967 года вышла статья в которой впервые упоминается туристический маршрут «Золотое кольцо России», именно на эту дату намечено открытие штаб-квартиры.