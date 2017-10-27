Москва, 27 октября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Введенные в действие очередные американские санкции против РФ обернутся жесткой вынужденной реакцией не только со стороны России, но и Европы, поскольку атакуют экономические интересы европейских компаний и миллионов потребителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

СМИ опубликовали подготовленный госдепартаментом США перечень организаций и ведомств России, с которыми власти США попытаются запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций. Всего в списке обозначены 39 российских компаний, среди которых 33 предприятия ОПК.

«Наша страна, безусловно, будет предпринимать ответные меры по защите интересов отечественных предприятий», — заявил Железняк.

По мнению парламентария, США ставят Евросоюз в положение экономического заложника, которому США фактически угрожает потерей позиций в сфере энергетики, что повлечет крупные финансовые потери европейских компаний.

«При этом не вызывает сомнений, что санкции США в отношении энергетического сектора — не что иное, как недобросовестная конкуренция, пролоббированная в Сенате и Конгрессе», — указал он.

В России расценивают американские санкции как попытку сдерживания развития страны, которое происходит в нарушение всех норм международного права и не имеет под собой никакой объективной основы, напомнил Железняк.

«Не случись конфликт на Украине, который был проплачен и спровоцирован западными политтехнологами, наши оппоненты выдумали бы другую причину, чтобы попытаться с помощью давления на нашу страну остановить развал однополярного мироустройства», — полагает он.

Россия будет использовать санкционный период для создания новых точек роста, развития внутреннего производства и выгодной международной кооперации, указал парламентарий.

Список организаций, в отношении которых возможны новые ограничительные меры США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в Конгресс США.

Среди предприятий, концернов и организаций, включенных в список, «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», АНО «ПО КСИ» (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», АО корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ООО «Молот-Оружие», Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ «Новатор», НПО «Высокоточные комплексы», НПО «Сплав», корпорация «Уралвагонзавод».