Железнодорожный, Московская область, 27 октября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В подмосковном Железнодорожном сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения СМИ об обнаружении в одной из квартир самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

geralt Взрыв

Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковную больницу поступил молодой человек, которому от взрыва якобы оторвало палец и повредило глаз. В ходе проверки было установлено, что ранение мужчина получил из-за сработавшего неизвестного самодельного устройства.

Сотрудники полиции, прибывшие в квартиру молодого человека, обнаружили неизвестные химические вещества, колбы, а также самодельные взрывные устройства.

Ведется следствие.