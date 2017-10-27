Киев, 27 октября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Услуги государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей могут подорожать на 26%, сообщает 26 октября пресс-служба Ассоциации животноводов Украины.

Грибков Сергей Иванович. В лавке.1882

Согласно сообщению, Госпотребслужба Украины намерена ввести единый принцип расчета стоимости своих услуг вместо ежегодной индексации. Одновременно с этим цена на госуслуги будет увеличена на 26%, поскольку последняя индексация цен Госпотребслужбой проводилась в 2014 году.

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Отмечается, что данный ход Госпотребслужбы потребует от украинских производителей также повысить цены на свою продукцию, что в итоге означает повышение цены для украинских граждан.

Тем не менее некоторые экспортно-импортные услуги будут теперь зависеть от размеров партий — чем выше экспорт или импорт, тем ниже стоимость. Как считают в Ассоциации животноводов, это подстегнет развитие экспорта живых животных.

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Ранее глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что цены на продукты для населения растут очень быстро — в 2—2,5 раза быстрее инфляции.