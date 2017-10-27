Санкт-Петербург, 27 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Решение о начале реализации проекта расширения петербургского аэропорта «Пулково» должно быть принято не позже 2018 года. Об этом сообщил сегодня, 27 октября, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

«Мы проводили консультации с ВТБ и с Минтрансом РФ насчет того, чтобы подойти к подготовке проекта по созданию второй очереди «Пулково». Поскольку для нас критичным является 2025 год, то я надеюсь, что решение по этому проекту будет принято в течение 2018 года», — заявил Албин в своем канале в Telegram.

Выступая 26 октября на II Инвестиционном форуме, Игорь Албин отметил, что проект ГЧП при развитии аэропорта «Пулково» предусматривает к 2020 году пассажиропоток в объеме 25 млн человек в год. Нынешние мощности аэропорта на дальнейшее увеличение пассажиропотока не рассчитаны, поэтому инвестор и Смольный уже задумываются о втором этапе реализации проекта.

«По условиям концессионного соглашения, это является основанием для начала следующего этапа проектирования международного хаба. Министерство транспорта уже напомнило об этом партнерам нашего города», — сказал Албин.

Как ожидается, «Пулково» примет около 16 млн пассажиров по итогам 2017 года, увеличение трафика в аэропорту фиксируется третий год подряд.

С 29 апреля 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) без привлечения бюджетных средств. В состав акционеров консорциума «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ» и Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA).

Общий объем инвестиций в развитие аэропорта в период с 2010 по 2015 год включительно составил 1,2 млрд евро. Как предусмотрено соглашением о ГЧП, ВВСС продолжит развивать аэропорт «Пулково» и по мере достижения триггерных показателей приступит к проведению работ по увеличению пропускной способности в соответствии со стратегией развития.