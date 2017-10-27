Вашингтон, 27 октября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон упразднил аппарат по координированию санкционной политики в рамках сокращения и оптимизации структур Госдепартамента США. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в конгрессе и экс-дипломатов.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Решение упразднить аппарат было принято в связи с тем, что он не успел к 1 октября «применить новые меры против России, одобренные Конгрессом в августе».

Теперь работу, связанную с санкциями, будет выполнять первый заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Тесслер.

Ранее сообщалось, что сенаторы США Джон Маккейн и Бен Кардин высказали недовольство администрацией президента США Дональда Трампа из-за задержки введения новых санкций в отношении России.

В своем заявлении сенаторы указали, что Трамп в соответствии с новым законом должен был еще 1 октября издать нормативно-правовой акт, в котором будут перечислены российские граждане и организации, которых следует считать частью оборонного и разведывательного секторов России.