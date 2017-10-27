Ярославль, 27 октября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 16 февраля 2016 года, в результате которого погибли 7 человек, был совершен умышленно. Об этом 27 октября рассказал бывший директор ООО «Газпром газораспределение Ярославль» Сергей Скорняков, проходивший обвиняем по этому делу.

Взорвавшийся дом в Ярославле

По словам Сергея Скорнякова, уголовное дело закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

«Это материалы следствия, материалы экспертиз. Когда судимый алкоголик в белой горячке взрывает подъезд, ну кто же может ответить за это. Причем он уносит жизни специально, есть материалы, что он перерезал шланг. Он не открывает конфорки, а перерезает шланг и специально взрывает подъезд. Он рассылает смски, прощается со всеми, напоследок (обещая) устроить фейерверк. Сначала никто не понял, что это за фейерверк. Как это можно предотвратить?» — сказал на пресс-конференции 27 октября Сергей Скорняков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело в связи со взрывом жилого дома на улице 6-й Железнодорожной было возбуждено сначала по факту, а потом следователи предъявили обвинение Сергею Скорнякову. Тогда следствие посчитало, что сотрудники «Газпром газораспределение Ярославль» не провели должным образом обследование и ремонт газового оборудования в доме. Однако, как следует из заявления бывшего обвиняемого, причина взрыва была совершенно иной.

«Уголовное дело по горячке было возбуждено, надо было найти какого-то крайнего, кто за все ответит. Но мы отвечаем за свои действия, а отвечать за действия бездумные, безрассудные действия человека в белой горячке — кто за это может ответить?» — сказал Сергей Скорняков.

Скорняков, согласно российскому законодательству, имеет право на реабилитацию и компенсацию вреда, связанного с уголовным преследованием. Но, по его словам, этим правом он пользоваться не будет.

Взрыв бытового газа в Ярославле в доме по адресу 6-я Железнодорожная, 11, произошел в ночь на 16 февраля. В результате взрыва обрушился один подъезд дома, 7 человек погибли, несколько пострадали. Впоследствии дом был полностью расселен и снесен.