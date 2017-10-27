Барнаул, 27 октября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Даже по усреднённым данным Алтайкрайстата заметно насколько сильно упала цена нового урожая зерновых, выращенных земледельцами Алтайского края. Пшеница, рожь, просо, ячмень, овёс, горох и соя: с начала 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, упали все цены и индексы цен на приобретенное промышленными организациями Алтайского края зерно для основного производства. Но наиболее всего подешевели гречиха и подсолнечник (на них дают 47% и 43% от прошлогодних цен), — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Элеватор ООО «АлтайЗерноКомплекс» в Ребрихинском районе Алтайского края. Его начальник Александр Носачев запечатлен на фоне фургонов с зерном, более суток ожидающих разгрузки из-за возникшего ажиотажа

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский подсолнечник

Также существенно снизилась цена гороха (за него сейчас дают 74,8% от прошлогодних цен), пшеницы (76,7%), овса (81,6%), соевых бобов (83,9%), рожь (85,1%), ячмень (86,9%).

Средняя цена,

рублей за тонну

к

августу

2017

к

декабрю

2016

к

сентябрю

2016

январь-сентябрь

2017 к

январю-сентябрю

2016

Напомним, в этом сельскохозяйственном году на Алтае собран рекордный урожай зерновых — более 5 млн. тонн. Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала, что посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Алтайского края выросли и составляют 5372 тыс. гектаров (с момента предыдущей переписи 2006 года рост составил 276 тыс. гектаров). В Алтайкрайстате также отметили, что в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах населения посевные площади за последнее десятилетие сократились, а крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, напротив, начали выращивать больше сельхозкультур.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха

По-прежнему наибольшие посевные площади в крае обрабатывают сельхозорганизации: на 1 июля 2016 года в этой категории хозяйств посевами было занято 3196 тыс. гектаров, что на 621 тыс. гектаров меньше, чем в 2006 году.

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Между тем, несмотря на очевидный кризис перепроизводства, крестьянам сейчас не оставили выбора: либо продавать урожай ниже себестоимости, либо — пребывать в ожидании лучших цен. Государственное регулирование зернового рынка в России, по сути, нет. А предпринимаемые государством меры (субсидирование перевозок зерна) представляются несвоевременными: из Сибири неоправданно дорого, да и с вагонами, как оказалось, тоже неожиданно проблема возникла.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно на Ребрихинском элеваторе. Алтайский край

Государственные интервенции в Правительстве РФ тоже объявлять не торопятся. Плюс ко всему, «войну» с зерновыми трейдерами затеяли налоговые органы, призвав отказаться от схем с НДС. Ее следствием тоже стало снижение цены и объемов зерна.