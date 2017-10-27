Рыбинск, Ярославская область, 27 октября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на левом берегу реки Волги появится панорамная смотровая площадка за 14 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

Рыбинск

Мэрия Рыбинска представила в Муниципальный Совет города программу развития туристской привлекательности, которая потребует 89 миллионов рублей на 4 года. Один из самых интересных и дорогих объектов — панорамная смотровая площадка за 14 миллионов рублей, которую построят левом берегу реки Волги.

На стрелке Волги и Черемухи создадут стоянку для гидросамолетов.

На настоящий момент проект смотровой площадки представляет собой рабочее предложение, которое еще предстоит утвердить. После согласования и определения источника финансирования начнется проектирование объекта и строительство. Запланированные сроки сдачи — 2018 год.

«Предполагается, что это будет полукруглая площадка со стеной, выполненной из шпунтов или свай. Она расположится напротив Рыбинского музея-заповедника, откуда открывается красивый вид на исторический центр города. Ожидается, что это станет местом притяжения туристов, гостей, жителей города, молодоженов, еще одной визитной карточкой и популярной фотозоной. Так как уровень воды зависит от работы ГЭС, площадка не будет сильно вдаваться в прибрежную зону, при этом для автомобилей и туристических автобусов предусмотрен удобный подъезд и зона парковки. Планируется, что площадка будет иметь декоративное ограждение и подсветку», — сообщили в мэрии Рыбинска.

Большинство членов комиссии по экономической политике муниципалитета Рыбинска проголосовали за эту программу. Окончательное решение по программе должны принять на заседании Муниципального Совета.