Ярославль, 27 октября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля в очередной раз пояснили жителям многострадального дома №30 по улице Гончарова, стены которого пошли трещинами, что их беды никак не связаны со стройкой в нескольких метрах нового 21-этажного монстра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото жителей дома Эти трещины в квартире не опасны

Напомним, в Ярославле жители дома №30 по улице Гончарова с ужасом наблюдают за трещинами, которыми покрылись стены их квартир, сообщает корреспондент. Происходящее они связывают со строительством 21-этажного дома, которое было приостановлено, но возобновилось вновь.

Новый дом ООО «Прогресс-Инвест» стало строить в восьми метрах (!) от дома 30 по улице Гончарова. При забивании свай в соседнем жилом доме пошли трещины. Строительные нормы регламентируют, что расстояние между домами должно быть не менее 20 метров, если дом 4-этажный, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 метров. Но у застройщика было положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО «Ярославский центр строительной экспертизы».

В августе строительство дома было приостановлено, но недавно оно возобновилось вновь. В итоге жители дома сняли видео, которое назвали «фильмом ужасов», где показали трещины в своих квартирах.

По их словам, такая картина наблюдается по всем 108 квартирам: только на верхних этажах раскрытие трещин больше, чем на нижних.

Вчера, 26 октября, мэрия в очередной раз ответила — проблемы жителей не связаны со стройкой по соседству.

«На эту проблему нужно смотреть с двух сторон. С одной — жильцы дома по улице Гончарова, а с другой — те люди, порядка 200 человек, которые приобрели квартиры по долевому участию в новом доме, и безосновательно останавливать строительство мы не можем. Есть заключение эксперта, который утверждает, что продолжение строительства для близлежащих домов безопасно. Комплексная оценка проводилась посредством исследования и анализа грунтов, изучалось состояние конструкции. Мы провели встречу вместе с жителями и застройщиком. Достигли договоренности с застройщиком, что он своими средствами устранит дефекты, которые появились в квартирах. Сегодня идет подготовка к ремонту, мы держим ситуацию под контролем» — отметил Сергей Тарасов, первый заместитель мэра Ярославля.

В заключение о разрешении дальнейшего строительства сказано: «Строительно-монтажные работы, проводимые при строительстве многоквартирного жилого дома по улице Штрауса, не являются причинами образовавшихся дефектов в несущих конструкциях многоквартирного жилого дома по улице Гончарова, 30».

«Проблемы в доме по улице Гончарова возникли по причине нарушения строительных норм. Дом новый. Прошло время и фундамент начал садиться, поэтому и образовались трещины. Так как та компания обанкротилась и не может выполнить гарантийные обязательства, мы в качестве безвозмездной помощи обязуемся восстановить повреждения в квартирах, где пострадали люди. Конфликт хотим уладить мирно, хотя мы и не виноваты. У нас есть заключение нескольких экспертиз» — говорит Олег Корсаков, директор компании застройщика.

Среди возможных причин образования трещин в стенах 14 квартир строители называют использование разного материала на несущих стенах.

«Работы в доме простые, они не требуют особого оборудования. Ремонт произведем в течение месяца, если будет обеспечен доступ к квартирам. Мы снимем с поврежденного места штукатурку, проведем обеспыливание, сделаем инъекцию из специальных растворов и вернем стене первоначальный вид. Трещины незначительные, от одного до пяти миллиметров» — говорит Сергей Гусев, главный инженер строительной компании.

Мэрия города Ярославля пообещала следить за ходом строительных и ремонтных работ. Между тем, по информации ИА REGNUM, глава СУ СКР по Ярославской области выразил желание встретиться с жителями пострадавшего дома.