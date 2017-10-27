Москва, 27 октября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. У КПРФ проект федерального бюджета на 2018—2020 годы не вызывает оптимизма, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

«По-прежнему бюджет обслуживает богатых и унижает остальных», — заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Парламентарий подверг критике «эту беспомощность, эту импотенцию финансово-экономического блока правительства».

«Развитие начинается с 22 трлн рублей при нынешней ситуации, лучше 25 трлн», — указал депутат Госдумы.

По мнению Зюганова, «правительство не справляется с поставленной задачей, впереди нас ждут серьезные испытания, новые санкции».

Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2018—2020 годы.

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