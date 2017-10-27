Воронеж, 27 октября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Церемония открытия IV Всероссийского фестиваля детской книги состоялась в Воронеже 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. На церемонии, которая прошла в Театре юного зрителя, руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева, по поручению главы региона Алексея Гордеева, поздравила участников фестиваля с его открытием и пожелала продуктивной работы.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже открылся фестиваль детской книги

Фестиваль проводится Российской государственной детской библиотекой при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, министерства культуры РФ, правительства Воронежской области и регионального департамента культуры. Основные мероприятия фестиваля пройдут на базе Воронежской областной детской библиотеки.

Как отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, в этом году, в честь 130-летия со дня рождения поэта и переводчика Самуила Маршака, фестиваль впервые проводится в двух городах — Москве и Воронеже.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Подари ребёнку книгу!» Мария Веденяпина вручила Борисоглебской библиотеке сертификат на издания для юных читателей, собранные на ХХХ Московской международной книжной ярмарке.

После торжественной части гости фестиваля встретились с известными детскими писателями и поэтами Андреем Усачевым, Виктором Луниным, Алексеем Бондаревым.

В фойе ТЮЗа была открыта выставка репродукций работ известного иллюстратора книг Самуила Маршака Евгения Монина. Экспозицию представила дочь художника, также художница Ольга Монина, которая также провела несколько мастер-классов по искусству создания живописного рисунка.

Также в холле и в зимнем саду театра открылась выставка-ярмарка книг от ведущих компаний Воронежа, прошли конкурсы, викторины, квесты, уроки творчества и другие мероприятия фестивальной программы.

Гостями фестиваля в день его открытия в ТЮЗе стали более 1000 юных читателей. Далее в программе форума — встречи библиотечных специалистов Воронежа с руководством Российской государственной детской библиотеки, круглые столы с участием писателей, литературные викторины, конкурсы, интерактивные занятия и многое другое.

Также в рамках фестиваля пройдет масштабная литературная акция «V Международный день поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», организованная Воронежской областной детской библиотекой. В этом году в ней примут участие 50 российских регионов, а также дети из стран ближнего и дальнего зарубежья. Гостей форума также ожидает круглый стол по проблемам современной детской литературы и иллюстрации детских книг, который состоится в музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова. Завершится фестиваль 27 октября.

Добавим, что уже 28 октября в Воронеже откроется детский театральный фестиваль «Маршак», который традиционно проводится в дни школьных каникул. В рамках фестиваля будут представлены не только спектакли, поставленные для детей, но и спектакли, в которых дети принимают самое непосредственное участие.