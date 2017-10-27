Барнаул, 27 октября, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Алтайкрйстат обнародовал данные о естественном движении населения Алтайского края за 9 месяцев 2017 года, свидетельствующие о росте естественной убыли населения (с 3055 человек в 2016 году до 5621 человек — в 2017 году), передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульское кладбище

Всего с начала года на 19 373 родившихся пришлось 24 994 умерших. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, рождаемость снизилась на 2571 человек, смертность — на 5 человек.

Наиболее распространённой причиной смерти по прежнему остаются болезни системы кровообращения. По этой причине умерли 9994 жителей Алтайского края, тогда как за аналогичный период 2016 года таковых было на 40% больше. Также на 15% уменьшилась смертность от новообразований (умерли 3885 человек).

А вот смертность в результате ДТП несколько увеличилась: со 163 человек в 2016 году до 167 человек в 2017 году. Меньше на 0,4% (с 128 до 95) стало случайных отравлений алкоголем, на 2% — самоубийств (с 557 до 511). Количество убийств осталось неизменным — 171. Также несколько снизилась (на 4,1%) смертность от болезней органов дыхания и пищеварения, но стало больше смертей от от инфекционных и паразитарных причин (с 903 случаев в 2016 году до 1002 — в 2017 году).

Вместе с тем, жители Алтайского края стали чаще вступать в брак и чаще разводится. Количество браков, по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 616 (12 101 браков), разводов — на 152 (7991 развода).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае снижается и смертность трудоспособного населения. За последние пять лет этот показатель упал на 12,5%.