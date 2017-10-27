Астана, 27 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Алфавит казахского языка будет поэтапно переведен на латинскую графику, соответствующий указ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Документ опубликован в государственных СМИ.

Латиница

Правительству Казахстана поручено образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и обеспечить поэтапный перевод до 2025 года, говорится в документе.

«Постановляю утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике», — говорится в документе.

Алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, состоит из 32 букв. В настоящее время в стране используется кириллический алфавит, включающий 42 буквы и 28 звуков.

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Работа над переходом на латиницу началась 12 апреля 2017 года, тогда Назарбаев поручил правительству составить график перехода. Нововведение позволит набирать тексты с помощью стандартной англоязычной клавиатуры.

До этого Назарбаев заявлял, что кириллический алфавит искажает казахский язык, например, по его словам, в казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». В одобренном варианте специфические звуки языка передаются с помощью апострофов.

Работа по внедрению алфавита должна начаться с 2018 года, а преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году. У руководства Казахстана были следующие причины принять алфавит на латинице: предыдущий вариант с диграфами подвергся массированной критике населения.

Кроме того, каждый казахскоязычный «лидер мнений» придумывал свой вариант алфавита, отказываясь от компромисса с другими авторами, молчали противники как латиницы, так и этого варианта алфавита с апострофами.

Поэтому, как только стало понятно, что критики в адрес второго варианта намного меньше, чем у первого варианта с диграфами, было решено его и одобрить, пишет автор ИА REGNUM Олжас Билялов.

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Во всей этой кампании есть подводные камни. Так, казахстанская высшая элита не пользуется письменным казахским языком, а только разговорным — она не пишет и не читает на нем, поэтому и недооценивает сложности внедрения латиницы.

То, что с внедрением нового алфавита всё население страны станет в отношении казахского письменного языка неграмотным, их не волнует, как и не волнует судьба казахской литературы, которой грозит невостребованность.