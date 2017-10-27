Курган, 27 октября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Дольщики курганского жилищного комплекса «Апельсин» не могут заселиться в дома, сданные в эксплуатацию после вмешательства Генеральной прокуратуры. В долгожданных годами квартирах нет воды, света и тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Ранее, 27 сентября, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв адресовал губернатору Курганской области Алексею Кокорину обращение, в котором указал на ситуацию с дольщиками и ЖК «Апельсин» как социально напряженную. Три десятиэтажных дома и девятиэтажка были построены в разное время. Первый дом был возведен в 2015 году, но принять его, как и последующие, было невозможно из-за проблем с канализационным коллектором. И сейчас, как уверяют жильцы, этот жилой комплекс был принят вопреки некоторым нормативам.

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Так, когда 16 октября заместитель губернатора Зауралья Виктор Сухнев рапортовал о сдаче в эксплуатацию домов 1, 2а, 2б, 2в, и якобы людям лишь оставалось заключить договоры с управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями, чтобы получить ресурсы в дом, было ясно, что на этом проблемы ЖК «Апельсин» не закончились. Вопросы с коллектором так и не решены. Они серьезные и дорогостоящие. Его нужно достроить, но кто будет тянуть 467 метров трубы? Сделать коллектор должен застройщик, который на сегодня пребывает в долгах и под следствием.

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Новоселья не случилось: люди не могут переехать в новостройки по причине отсутствия воды, электроснабжения и тепла. Дольщики не желают подписывать акт приёмки квартир, где невозможно жить. И 25 октября они вышли на очередной митинг.

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев 26 октября выехал на место. Жалобы подтвердились. Выяснилось, что ресурсоснабжающие организации так и не пришли к единому знаменателю с застройщиком — «СМУ КПД», на которого уже заведено уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков путем мошенничества в особо крупном размере.

«До 3 ноября должны быть закончены все пусковые работы, чтобы и тепло, и свет, и вода были в домах. Представители дольщиков были, показали, какие есть недостатки. Мы добьемся, чтобы компания-застройщик все эти недостатки устранила, а управляющая компания начала работать», — заявил прокурор Курганской области.

Дольщикам, которые отказываются подписывать акты приемки квартир, пояснили, что невозможно подключить энергию без личного счета. При подписании акта им необходимо указать «нет воды», «нет электричества», «нет тепла» и так далее, советует прокуратура.

Впрочем, по данным на 27 октября, в дома ЖК «Апельсин» уже пустили теплоноситель. Идёт заполнение и промывка системы. Как отметил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников, делается это исключительно по требованию главы региона.

«Мы открываем воду и берем на себя выполнение тех обязательств, которые должен был выполнить застройщик до ввода домов в эксплуатацию. Сейчас нужно провести баканализ воды, опрессовку внутриплощадочных сетей. Срок изготовления анализа — сутки, соответственно, в субботу (28 октября — ИА REGNUM ) будет известен его результат», — заявил руководитель ресурсоснабжающей организации.