Вашингтон, 27 октября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Американские СМИ опубликовали перечень организаций и ведомств России, с которыми власти США пытаются запретить сделки под угрозой санкций. Ряд этих структур уже внесен в так называемые черные списки, пишет The New York Times.

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В будущем под санкции могут попасть Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также 33 оборонных предприятия. Речь идет о «Рособоронэкспорте», «Ижмаше», концерне «Калашников», «Ростехе», «МиГе», ОКБ «Сухой», «Туполев», АНО «ПО КСИ» (производство микроэлектроники).

Также в список внесены Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Ижевский механический завод», машиностроительный завод имени М. И. Калинина.

В списке также значатся ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы», корпорация «Уралвагонзавод», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», АО НПО «Базальт», научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и другие предприятия.

Разведведомства уже давно находятся под американскими санкциями. В целом, в список попали ключевые партнеры российского ВПК из третьих стран. Список был утвержден госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, он пока не опубликован официально.

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Согласно руководству к применению закона о санкциях, под ограничения попадут лица, о которых станет известно, что они участвуют в «значительных транзакциях» с внесенными в черный список структурами. Значимость сделки будет оценивать Госдеп США, критерии оценки не уточняются. Мелкие сделки с этими российскими структурами не запрещены.

Пока внесение компании в список Госдепа США не означает автоматического введения санкций. Ранее сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин призвали президента США Дональда Трампа принять меры, обеспечивающие «полное исполнение» санкций против Москвы, прислав в Белый дом письмо.

В документе шла речь о том, что необходимо определяться с тем, как применять закон о санкциях. По мнению сенаторов, Трамп должен обеспечить полное исполнение санкций против российских энергетических компаний и сотрудничать по этому вопросу с европейскими союзниками.

Напомним, днём ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что власти США в ближайшее время объявят результаты пересмотра режима санкций против России в соответствии с новым законом, который в июле 2017 года был практически единогласно принят Конгрессом и в августе был подписан президентом Дональдом Трампом.

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Данный документ, затрагивающий в основном компании российского энергетического сектора, по сути облекает в форму закона односторонние антироссийские меры, принятые администрацией предыдущего президента США Барака Обамы на основании его исполнительных указов.

Кроме того, закон лишает Трампа ряда президентских полномочий — теперь глава Белого дома не сможет принять решение о смягчении или отмене санкций без получения согласия Конгресса.