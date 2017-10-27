«Акустическая атака» на дипломатов США оказалась стрекотом цикад
Гавана, 27 октября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Кубинские следователи выяснили, что шумы, которые американские дипломаты назвали «акустической атакой», были «стрекотом сверчков или цикад», сообщает кубинское телевидение.
Эксперты сравнили три аудиозаписи, которые якобы нанесли вред здоровью дипломатам США, и запись стрекота цикад.
«Мы также сравнили спектры всех сигналов, предоставляемых с записанным спектром, и, очевидно, этот общий шум очень похож на шум цикады», — заключилиспециалисты.
Они отметили, что насекомые встречаются на всей территории Кубы, в том числе вблизи мест, где проживают американские дипломаты. Следователи добавили, что длительное воздействие на человека стрекотания цикад или сверчков может привести к потере слуха, повышению артериального давления и появлению раздражительности.
Кубинские следователи сообщили о результатах проведенной работы американской стороне, однако США пока не дали никакого ответа.
Напомним, в первый раз дипломаты США пожаловались на «акустические атаки» на Кубе в августе. Тогда, как сообщает Госдепартамент, пострадали 22 американских дипработника: у них были зафиксированы нарушения работы нервной системы и ряд сопутствующих недомоганий. Однако кубинским медикам не дали возможности провести обследование и подтвердить проблемы со здоровьем дипломатов.
В начале октября дипломаты США в очередной раз сообщили об «акустической атаке». На этот раз она была проведена не в диппредставительствах, а в отелях Nacional и Capri. После этого правительство США наложило ограничения на проживание в данных местах американских дипломатов.