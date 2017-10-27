Москва, 27 октября, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Москве 27 октября ожидается холодная погода, временами снег, максимальная температура воздуха днем опустится до — 1 градуса. Об этом сообщают Метеоновости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метель в Москве

По сообщению синоптиков, днем столичный регион будет в зоне влияния атмосферных фронтов скандинавского циклона.

«При облачной погоде и умеренном юго-восточном ветре максимальная температура воздуха в Москве — 1.+1 градус, по области — 2.+3 градуса. Временами снег», — говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха может опуститься до — 2 градусов. Отмечается, что среднесуточная температура по-прежнему останется на три градуса ниже климатической нормы.

Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.