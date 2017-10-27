Пирей, Греция, 27 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» уступили греческому «Олимпиакосу» в четвёртом туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 92:75.

(сс)GDJ Мяч

В первой половине встречи «Химки» отстали от соперника на девять очков. После большого перерыва «Олимпиакос» сумел увеличить преимущество до 17 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 23 очка. Наибольшую результативность в составе «Олимпиакоса» продемонстрировал Никола Милутинов, на счету которого 17 очков.

Это поражение стало первым для «Химок» в текущем сезоне Евролиги. Ранее команда одержала победы над «Валенсией», «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой».

Баскетбол. Евролига 2017/18. Четвёртый тур.

«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» (Россия) —92:75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)