Вашингтон, 27 октября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял решение упразднить аппарат координатора санкционной политики. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на ряд быших высокопоставленных дипломатов и источники в Конгрессе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Тиллерсон упразднил управление по координации санкционной политики — ведомство, прежде возглавляемое опытным дипломатом, обладающим равным послу рангом, под руководством которого работало по меньшей мере 5 сотрудников, — передает вещатель. — Данная мера принята в рамках общей перестройки дипломатического ведомства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине. Сначала Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

Кремль был вынужден принять ответные меры и ввел эмбарго на поставки товаров из тех стран, которые ввели санкции.

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