Лондон, 27 октября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Россия, проведя испытания сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет, вызвала бурную реакцию британских СМИ. Издания Daily Mail, The Sun и Mirror 26 октября разместили материалы, в которых, что называется, «примеряют на себя» мощность российского оружия.

Topwar.ru MБР Самрат

Онлайн-издания в один голос притягивают к проведенным испытаниям новую российскую МБР «Сармат», действительно проектно способную уничтожить «Великобританию или штат Техас», однако нужно напомнить, что запущены были 1 МБР наземного базирования «Тополь» и 3 МБР морского базирования, а не 100-тонная «Сатана».

В комментариях к статьям в британских газетах звучат разные мнения, от уныло-«всепропальных» до скептических и даже воинственных:

Пользователь welshexport сообщает печально:

«Это только вопрос времени, прежде чем один из этих клоунов ударит нашу планету вдребезги».

Ему оппонирует Praisekek:

«Ракеты Trident также могут переносить до 12 ядерных боеголовок. Взаимное гарантированное уничтожение гарантирует мир. Ядерная бомба заслуживает Нобелевской премии мира».

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Есть даже вполне рациональные комментаторы, как singh:

«Русские не агрессивны, просто следят за тем, чтобы их «не хватали за брюки».

Воинственный DavyDavies заявляет:

«Британия является непотопляемым авианосцем!», на что получает немедленный ответ от пользователя gsp:

«Да! Правильно! Америка и глупость наших политиков подтверждают, что мы бросимся первыми в любой конфликт».

Скептик GHynson не поверит, пока не убедится воочию:

«Если они не взорвут боеголовку, чтобы доказать, что это работает, эти претензии не значат ничего. Если что вы показываете, что у вас есть система доставки, это не значит, что боеголовка реальна».

Напомним, Минобороны РФ, комментируя вчерашние запуски ракет, информировало, как сообщало ИА REGNUM, что боевой расчёт РВСН осуществил пуск с космодрома «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по цели, расположенной на полигоне «Кура» на Камчатке. Атомная подводная лодка ТОФ осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области, а подводный корабль Северного флота выпустил баллистическую ракету по полигону «Кура» из акватории Баренцева моря.