Киев, 27 октября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. На Украине существуют выгодные условия для инвесторов, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями компаний Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund, сообщает 26 октября пресс-служба главы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, крупным компаниям будет выгодно вкладывать инвестиции в Украину, поскольку в стране проводятся реформы, «стабилизируется макрофинансовая ситуация», «очищается банковская сфера» и так далее. Порошенко напомнил, что в стране также проводится приватизация. Глава страны отметил, что все действия правительства Украины делают Украину «сильнее, успешнее и надежнее».

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«Украина — уникальная страна», — сказал Порошенко.

Отмечается, что обе фирмы, с представителями которых встретился Порошенко, уже участвовали в проектах на Украине. Так, Western NIS Enterprise Fund был первым инвестором для украинской системы электронных закупок Prozorro, а Horizon Capital привлекла $1,5 млрд в украинские компании и создала «более 45 тыс. рабочих мест в каждом регионе Украины».

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Напомним, по мнению экспертов Всемирного банка, экономика Украины до сих пор не достигла докризисного уровня. Также Украине в ближайшие пять лет необходимо выплатить $64 млрд по долгам, иначе в стране будет объявлен дефолт.