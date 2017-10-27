Осло, 27 октября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В море в районе поисков российского вертолета Ми-8, разбившегося у Шпицбергена 26 октября, найдено нефтяное пятно и пузыри воздуха, заявил в эфире телеканала NHK глава спасательного центра Северной Норвегии Туре Хонгсет.

Шпицберген

По его словам, на предполагаемом месте крушения сильный запах горючего, а пузыри воздуха поднимаются со дна. Кроме того, сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта.

Эти признаки говорят о том, что на этом месте может быть обнаружен сам вертолет или его крупный обломок. Подтвердить это можно будет только после того, как район подробно изучит беспилотная субмарина.

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В ближайшие часы субмарину доставят по воздуху в район поисков. На борту вертолета Ми-8 находились восемь граждан России, пока они считаются пропавшими без вести.

Видимость в районе поисков крайне ограничена, усиливаются снег и ветер. Кроме того, температура морской воды находится сейчас около нулевой отметки. Тем не менее поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Напомним, около 15:04 по местному времени (16:04 мск) с вертолетом авиакомпании «Конверс Авиа», летевшем из поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург, была потеряна связь. На борту вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета.

Практически сразу норвежский спасательный центр начал поисковую операцию, в ней были задействованы два вертолета и несколько судов, а также корабль береговой охраны Норвегии. Предположительное место крушения находится в двух километрах от Баренцбурга.

Подчиненный России поселок Баренцбург находится на норвежском архипелаге Шпицберген. В авиакомпании «Конверс Авиа» заявили, что машина была новая и исправная.

Известно, что находившийся на борту вертолета радиомаяк не сработал. В МЧС России заявили, что направят водолазов на поиски упавшего вертолета.

По факту падения Ми-8 СК РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

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Поселок Баренцбург находится на норвежской территории, там живут граждане России, осуществляющие экономическую деятельность на архипелаге согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года.

Фактически постоянное присутствие на островах поддерживают Норвегия и Россия. Добычей полезных ископаемых с российской стороны занимается компания «Арктикуголь».