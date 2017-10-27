Москва, 27 октября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. В четверг, 26 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 11 коп. (+0,19%), до 57,85 руб., курс евро снизился на 81 коп. (-1,20%), до 67,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-0,84%), евро/рубль — 311,6 млн евро (+47,46%). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Торги на внутреннем валютном рынке открылись смешанно по иностранным валютам. Рубль укрепился к доллару при отсутствии роста нефтяных котировок. Вероятно, это была запоздалая реакция на повышение цен на нефть в среду с $57,83 до $58,46, а ослабление американской валюты на рынке форекс дополнительно стимулировало трейдеров покупать рубль на открытии.

Волатильность по рублёвым парам была высокая. По итогам торгов рубль всё-таки подешевел к доллару, но значительно укрепился к единой валюте. «Евробыков» разочаровал исход заседания ЕЦБ.

Совет управляющих Европейского Центробанка в четверг по итогам заседания сохранил все три ставки на прежних уровнях и продлил программу QE до сентября 2018 года. Объем выкупа активов в объеме 60 млрд евро сохранится до конца нынешнего года. С нового года объем уменьшится на 30 млрд в месяц. М. Драги в своем выступлении заявил, что при ухудшении экономической ситуации в еврозоне объем QE вновь увеличится. Пара евро/рубль упал на 1,2%, до 67,40 руб.

Курс доллара при достижении уровня 57,48 руб. резко отскочил до 57,75 руб. Есть два фактора, которые усилили давление на российскую валюту. Первый, ускорение роста курса доллара на сообщении, что палата представителей Конгресса США в четверг приняла проект федерального бюджета 2018 г. Второй, продажи ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,04%, до 140,37.

В пятницу, 27 октября, ожидаю продолжение роста курса доллара до 58,16 руб. В четверг валютный рынок проигнорировал рост нефтяных котировок до $59,52. Сегодня нефть торгуется в минусе. Ожидается, что фокус внимания трейдеров сместится с нефтяного рынка на долговой, а также на новости о новых санкциях США против России. Заседание ЦБР не окажет влияния на динамику рублёвых пар, поэтому его можно проигнорировать.