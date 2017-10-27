Астана, 27 октября, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латиницу. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Kremlin.ru Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

«Постановляю утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике», — говорится в документе.

В указе также отмечается, что правительству Казахстана поручено образовать нацкомиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, а также обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работу над созданием алфавита казахского языка на латинице завершили в Казахстане в сентябре 2017 г. Нововведение позволит набирать тексты с помощью стандартной англоязычной клавиатуры.

В настоящее время в стране используется кириллический алфавит, включающий 42 буквы и 28 звуков.

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