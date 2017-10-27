Находка, Приморский край, 27 октября, 2017, 06:53 — ИА Регнум. В приморском городе Находка суд потребовал от стивидорной компании ОАО «Терминал Астафьева» исключить выбросы, загрязняющие атмосферный воздух при перевалке угля в местном порту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Peruanec Уголь в порту

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В рамках прокурорской проверки было установлено, что стивидорная компания «Терминал Астафьева» нарушает природоохранное законодательство при перевалке угля в порту Находки и не проводит мероприятия по пылеподавлению.

«При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с углём «Терминал Астафьева» обязан проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также сокращению или исключению таких выбросов», — говорится в решении Находкинского городского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Прямой линии 2017 года до президента России Владимира Путина дозвонился школьник из приморского города Находка Андрей Боль. Мальчик пожаловался главе государства, что пыль из морского порта несёт на город, и спросил, как местным жителям быть дальше. Президент пообещал мальчику лично посмотреть на обстановку в Находке и должным образом на неё отреагировать.