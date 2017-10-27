Благовещенск, 27 октября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Договоренность о перевозке по Амуру пассажиров судами на воздушной подушке вступила в силу, 27 октября сообщили в пресс-службе министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Shirokov Oleg / Logoprom.ru Судно на воздушной подушке

«В соответствии с достигнутой договоренностью, с 27 октября 2017 года в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок по Амуру начинают движение суда на воздушной подушке», — сообщили в пресс-службе.

Для этих целей предусмотрена работа десяти судов, в том числе «Пумы», «Марса», «Арктики», «Ската», «Арго». Все машины готовы к работе. Суда будут курсировать между Благовещенском и городом Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай).

«27 октября первое судно отправилось из Благовещенска в 9:00 в соответствии с утвержденным расписанием. Движение по Амуру будет осуществляться ежедневно с 9.00 до 17.00», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года стало известно о начале возведения канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ.