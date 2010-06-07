Казань, 27 октября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Чиновникам Татарии из числа руководителей увеличили предельный возраст пребывания на гражданской службе — с 65 до 70 лет. Норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, законопроект был принят депутатами Госсовета РТ 26 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. В канцелярии. 1907

По достижению руководителем высшей группы должностей предельных 65 лет с его согласия срок службы могут продлить до 70 лет. Такое решение принимает орган, назначивший его на должность или соответствующее должностное лицо.

Кроме того, теми же поправками вместо термина «дополнительное профессиональное образование государственных служащих» вводится «профессиональное развитие государственных служащих». Теперь вместо обязательного дополнительного обучения раз в три года госслужащие будут обновлять знания и получать дополнительные навыки весь период работы. Оплачивать семинары и тренинги будут работодатель.

«Одновременно предусмотрено введение нового механизма организации дополнительного профессионального образования на основе государственных образовательных сертификатов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Читайте также: Ученье — свет, который оплатит бюджет: в Татарии правят закон о госслужбе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в консолидированном бюджете Татарии на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы планируется рост расходов на содержание органов власти: с 1,54 млрд рублей в 2018 году, до 1,585 млрд рублей в 2019-м и до 1,635 млрд рублей в 2020 году. В предстоящие три года ежегодно 1 октября оклад и денежное содержание госслужащих будут индексировать на 4%. С 1 октября 2017 года повышение произошло в 1,049 раза. По итогам 2016 года при средней зарплате по Татарии в целом 30,4 тыс. рублей среднемесячная начисленная зарплата у госслужащих составляла: 43 053 рубля — в органах исполнительной власти республики, 37 529 рублей в террорганах федеральных ведомств и 31 472 рубля в муниципалитетах.

Читайте также: В этот раз без «большой чистки» аппарата? О зарплатах чиновников Татарии

Напомним, в госорганах республики к осени 2017 года количество должностей государственной гражданской службы превышало 5,5 тыс. Наибольшую численность имело министерство финансов Татарии — 1028. Из них 707 было в территориальных органах казначейства и 228 — в департаменте казначейства.

Читайте также: Странности оптимизации: должностей для чиновников Татарии уже 5,5 тыс