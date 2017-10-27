Южно-Сахалинск, 27 октября, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Вторая бизнес-миссия прибыла из Японии на российский остров Кунашир, 27 октября сообщили в Минэкономразвития Сахалинской области.

Sakhalin.gov.ru Японская делегация на Кунашире

Возглавляет миссию Эйити Хасэгава — специальный советник японского премьер-министра. Сейчас японцы находятся в городе Южно-Курильск (Сахалинская область).

Уточняется, что прибывшие в Россию японские представители будут работать по нескольким направлениям: энергетика, сельское хозяйство, туризм, марикультура, утилизация твердых бытовых отходов.

Напомним, принадлежность острова Кунашир России оспаривается Японией — также как и острова Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи. Из-за претензий Токио острова являются камнем преткновения в подписании российско-японского мирного договора.

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Первая бизнес-миссия из Японии побывала на Курилах в конце июня 2017 года. 69 человек представили 32 организации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда Франк Клинцевич заявил, что в ближайшее время на Курилах начнутся работы по созданию базы Военно-морского флота.

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