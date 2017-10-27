Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 27 октября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо посетил Пуэрто-Рико, разрушенное ураганом «Мария», и обрушился с критикой на власти островного государства, ассоциированного с США, передает Associated Press.

crimsonninjagirl После урагана

«Я был здесь пять недель назад, а люди все еще не имеют электричества, люди все еще не имеют воды, — пояснил Куомо. — Результаты говорят сами за себя. Это неприемлемо, это неадекватно. Это ситуация между жизнью и смертью».

В настоящий момент 75% территории Пуэрто-Рико остаются без электричества, около 20% домовладений лишились воды.

По словам губернатора, на территории самих США с последствиями стихийных бедствий справляются гораздо лучше. И «если бы какой-нибудь из 50 штатов прошел через что-то подобное… Это немедленно вызвало бы возмущение».

Тем не менее Куомо пообещал Пуэрто-Рико продолжить оказание помощи — Нью-Йорк уже отправил на остров несколько тысяч тонн гуманитарной помощи, а также полицейских и солдат Национальной гвардии, медиков и волонтеров.

Напомним, 19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария», число жертв превысило 50 человек. Ураган разрушил тысячи домов и объектов инфраструктуры. Ущерб от урагана составляет десятки миллиардов долларов.