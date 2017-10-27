Киев, 27 октября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. 80% автомобилей украинской армии устарели, заявил 26 октября начальник центрального автомобильного управления ВСУ вооружения ВСУ генерал-майор Александр Сергий, сообщает «112 Украина».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Устаревшая автотехника

По его словам, каждый год автопарк украинской армии обновляется. Тем не менее по-прежнему 80% автомобильной техники ВСУ составляют устаревшие модели. Сергий отметил, что командование украинской армии в 2018 году намерено обновить 1 тыс. единиц автомобилей, в основном, грузовых.

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Вся обновленная техника отправляется в боевые части артиллерийских подразделений, а также в подразделения обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества, сказал генерал-майор.

Напомним, ранее «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящий в госконцерн «Укроборонпром», заявил, что до конца 2017 года ВСУ получат семь обновленных вертолетов Ми-8МТ. На вертолеты будут установлены новые метеолокаторы, спутниковая навигаторы и резервные радиостанции.

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Также государственное предприятие (ГП) «Завод 410 гражданской авиации» уже передал ВСУ отремонтированный самолет АН-26, который получил новое электронное оборудование.