Владивосток, 27 октября, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Завершить строительство гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке могут компании из Объединённых Арабских Эмиратов и Сербии. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zombiyaic Гостиница Hyatt во Владивостоке

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Глава Приморья провёл рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием Суховерховым и управляющим Приморским отделением Андреем Жарским. Тарасенко обозначил, что инвестирование достройки отелей Hyatt будет вестись через Сбербанк.

«Первая задача будет — открыть счет в Сбербанке. Интересанты есть: компании из ОАЭ, сербы», — добавил Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство гостиничных комплексов Hyatt на Корабельной набережной и мысе Бурный во Владивостоке должно было завершиться ещё к саммиту АТЭС 2012 года. Реализовать проекты предшественникам Андрея Тарасенко, назначенного на должность нового главы Приморья 4 октября 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным, не удалось. Пока у власти были Сергей Дарькин и Владимир Миклушевский инвестиции в стройки выросли с 7,5 млрд до 18,5 млрд рублей.