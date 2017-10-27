Осло, 27 октября, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы в районе поселка Баренцбург (Норвегия), начатые после крушения российского вертолета Ми-8, идут в сложных условиях, и пока о судьбе находившихся на борту людей ничего не известно, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Норвегии.

Mchs.gov.ru В районе авиакатастрофы

Уточняется, что операция проводится Спасательной службой Северной Норвегии с использованием судов и вертолетов.

«К месту крушения направлен корабль береговой охраны ВМС Норвегии. Операция проходит в сложных погодных условиях. О судьбе экипажа и пассажиров пока ничего не известно, — говорится в сообщении. — Поиски продолжаются, в Баренцбурге развернут госпиталь».

В ведомстве отметили, что норвежский МИД выразил сочувствие российским гражданам в связи со случившимся и предложил помощь.

Напомним, направлявшийся из российского поселка Пирамида в Баренцбург Ми-8 пропал с радаров в 15:35 (время местное). Вертолет компании «Конверс Авиа» с пятью членами экипажа и тремя пассажирами упал в море в двух километрах от вертодрома в Баренцбурге. В районе Баренцбурга ведутся поисковые работы.

Ространснадзор назначил внеплановую проверку деятельности «Конверс Авиа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава спасательного центра Северной Норвегии Туре Хонгсет заявил, что в ходе работ на поверхности воды обнаружены пузыри воздуха, что может свидетельствовать о нахождении на дне моря обломков Ми-8.