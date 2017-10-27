Вашингтон, 27 октября, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Ряд сенаторов от Демократической партии США призвал к проведению публичных слушаний по вопросу о гибели военных ША в Нигере в начале октября, передает Reuters.

Цитата из к/ф «Чёрный ястреб». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания Бой

В частности, с таким предложением после переговоров с представителями Пентагона выступил член Комитета сената по вооруженным силам Ричард Блюменталь.

По словам сенатора-демократа, военные должны объяснить общественности, как продвигается расследование инцидента в Нигере, и что вообще происходит с шеститысячным контингентом армии США в Африке.

«Мне нужно иметь возможность смотреть членам их семей в глаза и объяснять, в чем заключается наша миссия (в Африке), какие ошибки были допущены… и почему», — пояснил сенатор.

Напомним, нападение на конвой из 30 военных Нигера и 10 военных армии США произошло 3 октября во время их возвращения на базу в Ниамее из рейда в районе деревни Тонга-Тонга.

Совместный конвой был атакован 50 боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли четверо американских военных и пятеро солдат армии Нигера.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября официальный представитель Пентагона, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, сообщил, что в операции участвовал еще один отряд американских военных, но он по какой-то причине не пришел на помощь.